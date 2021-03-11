Резников о масштабном наступлении РФ: Они экономически не готовы, к тому же, у нас сильная армия

Возможность того, что Россия начнет масштабное наступление на Украину, исключена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Обозревателю" заявил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Во-первых, они экономически не готовы, во-вторых, и украинская армия у нас на сегодня – это небо и земля с той, что была до 2014 года", - отметил Резников.

По его словам, современная армия Украины была возрождена практически с нуля, сейчас она с очень серьезным идеологически-патриотическим настроением.

"Давайте не забывать, у нас через войну с 2014-го года прошло полмиллиона солдат, которые сейчас имеют настоящий военный опыт. Они знают, как пахнет порох, что такое кровь и потеря товарища на поле боя. Это 500 тысяч мобилизационного потенциала Украины. Плюс официально – 250 тысяч состав ВСУ и еще 50 тысяч бойцов Нацгвардии. Я уже не говорю о других патриотически настроенных украинцах. Сколько вся армия России? Полтора миллиона. Но у них больше 100 млн населения, плюс своя большая территория. Они не могут привезти их всех на границу с Украиной, чтобы открыто начать войну и вторгнуться на нашу территорию под своими флагами", - отметил Резников.

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"Даже представим, если они пойдут на открытое вторжение – что получат? Украинскую нацию, которая готова тотально защищать свою землю. Каждый с оружием в руках будет защищать свой дом и улицу. Даже если они куда-то и проскочат танковым ударом, что дальше? Какими военными контингентами содержать эту территорию? Набрать из местных приспешников типа Пушилина или Захараченко и Ко местные бригады – будет уже невозможно. Этот потенциал использован", - добавил вице-премьер.

Кроме того, Резников отметил, что "россияне официально подтверждают, что оккупированная территория Донбасса - это Украина и они не вмешиваются в наши внутренние дела".

"Поэтому открытое вторжение на территорию Украины будет означать официальное начало открытой войны. И тогда как бы ни хотела интеллигентная и толерантная Европа обращаться с россиянами, ей придется не просто ужесточать санкции, а принимать серьезные решения", - подытожил он.

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