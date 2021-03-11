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Сегодня агентство ЕС по лекарствам обнародует рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca, - СМИ

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Сегодня агентство ЕС по лекарствам обнародует рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca, - СМИ
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сегодня, 11 марта, во второй половине дня даст рекомендации относительно использования вакцины от коронавируса AstraZeneca. Ранее ее использование приостановила Дания.

Об этом сообщает ресурс nos.nl, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В ответ на решение Дании приостановить вакцинацию AstraZeneca Netherlands заявила, что находится в тесном контакте с ЕМА.

"Не нам решать или давать советы по использованию вакцин. Это то, о чем говорят органы здравоохранения", - заявили в компании.

Рекомендации от агентства ЕС ожидаются во второй половине дня.

"Во второй половине дня Европейское агентство по лекарственным средствам EMA выпустит рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca. EMA изучает сегодняшний утренний датский отчет о проблемах со свертыванием крови после инъекции британо-шведской вакцины", - отмечает издание.

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Топ комментарии

  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Наверное по просьбе пенсионного фонда. Сьогодні агентство ЄС з ліків оприлюднить рекомендації щодо використання вакцини AstraZeneca, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2695
  • Вла
    це зрозуміло. А що там про рекомендації на "репліку" від Індії?
  • Юрий Рогов c6378cbd
    К сожалениию данные рекомендации будут касатся только именно Астрозенеки и не того дешевого шмурдяка что привезли из Индии. Эту хрень еще даже не проверили на противопоказания при взаимодействии с другими лекарствами
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