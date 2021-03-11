Крушение сухогруза у берегов Румынии: стали известны имена погибших и пострадавших граждан Украины. СПИСОК
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".
В частности, спасены 10 членов экипажа Vоlgo-Balt 179:
- Севера Юрий;
- Хлизнуца Игорь;
- Чернов Александр;
- Гайдай Сергей;
- Морозов Денис;
- Соловьев Виталий;
- Ремишевский Николай;
- Дементьев Сергей;
- Николаенко Дмитрий;
- Соколова Ангелина.
К сожалению, погибли в аварии судна капитан Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лисаченко.
Сейчас спасатели ищут старшего помощника капитана Рамзана Болатханова. Спасательная операция продолжается.
Как сообщалось, ранее стало известно, что у берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 краинцами на борту. 10 моряков спасены, 2 погибших, продолжаются поиски 1 человека.
Напомним, это не первое судно с украинским экипажем, затонувшее в акватории Черного моря .
Так, в январе-2021 у берегов Турции потерпел крушение российский сухогруз "Арвин".
На затонувшем судне находились 10 украинцев и два иностранца. Два человека погибли, шестерых спасли, еще четверо пропали без вести