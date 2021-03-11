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Крушение сухогруза у берегов Румынии: стали известны имена погибших и пострадавших граждан Украины. СПИСОК

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Крушение сухогруза у берегов Румынии: стали известны имена погибших и пострадавших граждан Украины. СПИСОК
Государственная служба по вопросам морского и речного транспорта Украины обнародовала список членов экипажа судна Vоlgo-Balt 179, которых удалось спасти после аварии в Черном море у берегов Румынии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты".

В частности, спасены 10 членов экипажа Vоlgo-Balt 179:

  1. Севера Юрий;
  2. Хлизнуца Игорь;
  3. Чернов Александр;
  4. Гайдай Сергей;
  5. Морозов Денис;
  6. Соловьев Виталий;
  7. Ремишевский Николай;
  8. Дементьев Сергей;
  9. Николаенко Дмитрий;
  10. Соколова Ангелина.

К сожалению, погибли в аварии судна капитан Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лисаченко.

Сейчас спасатели ищут старшего помощника капитана Рамзана Болатханова. Спасательная операция продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВМС Румынии направили вертолет для транспортировки украинки, пострадавшей в результате крушения судна в черном море

Как сообщалось, ранее стало известно, что у берегов Румынии затонуло судно Volgo Balt 179 с 13 краинцами на борту. 10 моряков спасены, 2 погибших, продолжаются поиски 1 человека. 

Напомним, это не первое судно с украинским экипажем, затонувшее в акватории Черного моря .

Так, в январе-2021 у берегов Турции потерпел крушение российский сухогруз "Арвин".

На затонувшем судне находились 10 украинцев и два иностранца. Два человека погибли, шестерых спасли, еще четверо пропали без вести

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Топ комментарии

  • Ostap Bender c683cd52
    Это судно класса «река-море» и оно может выходить в открытое море при определенном волнении. Но, эти суда были построены еще во времена СССР в 70-х годах, их ресурс давно исчерпан. Такое судно имеет срок жизни 20 лет. Виноваты судовладельцы и Регистр, который выдал документы после освидетельствования на каком-нибудь сраном судозаводе, где была сделана «реновация». Обычно такие корыта покупают по очень дешевке, тянут их в Херсон или Николаев, меняют латки на корпусе, меняют кое какое оборудование, красят и мажут - и дают взятку Регистру за сертификат. Меня удивляют люди команды, которые соглашаются работать на таком плавучем гробу - это тоже, что летать сейчас на ТУ-136, или 156, и удачно рухнуть на землю.
  • Only
    Морякам після якогось віку, зазвичай ближче до 50, вже тяжко найнятись на файне судно - тупо не хочуть брати. От і приходиться іти хоч кудись, щоби якусь копійчину заробити.
  • Alexander Bereznuk e6baafd3
    Vоlgo-Balt 179...
    "декоммунизация" не коснулась, как и юго-западной железной дороги на северо-востоке страны
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