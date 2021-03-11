СБУ и налоговая проводят масштабную спецоперацию на объектах сети АЗС Glusco. Кое-где доходит до рукопашной, - СМИ (обновлено)

Служба безопасности Украины и Государственная налоговая служба проводят масштабную спецоперацию на объектах сети автозаправочных станций Glusco.

Об этом сообщил сотрудник в центральном офисе компании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на enkorr.ua.

"У нас маски-шоу во всех офисах, заправках, нефтебазах. Пломбируют колонки и резервуары, отключают видеонаблюдение", – сообщил собеседник, попросивший не называть его имени.

По его словам, идет изъятие документации, компьютеров.

"Кое–где доходит до рукопашной", – рассказал он.

Другой информации в настоящий момент не сообщается. Официально в СБУ данную информацию пока не комментируют.

Читайте также: Сеть АЗС "Мотто" обратилась к Зеленскому и Авакову из-за рейдерского захвата

Обыски на Glusco проходят согласно решениям следственного судьи Киевского районного суда Харькова Садовского К.С. от 26 февраля и 1 марта в рамках расследования уголовных производств по фактам незаконного производства, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонения от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем.

В частности, силовикам разрешено изымать документы (в том числе, черновую бухгалтерию) таможенного оформления (грузовые таможенные декларации, контракты, спецификации, транспортный документ, инвойсы, проформа-инвойс, упаковочный лист, сертификат происхождения, паспорта качества, документы, подтверждающие стоимость товара), договора, контракты, соглашения (в том числе дополнительные) и др.







По данным информированного источника в правоохранительных органах, речь идет о масштабных обысках по всей стране на объектах сети станций Glusco, которую связывают с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

Уголовное производство начато 30 января 2019 г. по фактам незаконного производства, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонении от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем.