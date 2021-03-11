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Завтра в Киеве состоится концерт по случаю Дня Добровольца: приеду поздравить побратимов, - командир роты ДУК "Правый сектор" Коцюбайло (Да Винчи)

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Завтра в Киеве состоится концерт по случаю Дня Добровольца: приеду поздравить побратимов, - командир роты ДУК "Правый сектор" Коцюбайло (Да Винчи)
12 марта в Киеве в кинотеатре "Флоренция" состоится концерт по случаю Дня Добровольца Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбуке командир 1-й Отдельной штурмовой роты Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло (Да Винчи), передает Цензор.НЕТ.

"Киев! Завтра приеду поздравить побратимов с Днем добровольца! Буду рад видеть каждого! Приходите! В 17:00, кинотеатр "Флоренция", - рассказал Коцюбайло.

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Завтра в Киеве состоится концерт по случаю Дня Добровольца: приеду поздравить побратимов, - командир роты ДУК Правый сектор Коцюбайло (Да Винчи) 01
Завтра в Киеве состоится концерт по случаю Дня Добровольца: приеду поздравить побратимов, - командир роты ДУК Правый сектор Коцюбайло (Да Винчи) 02

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