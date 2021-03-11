Аграрный рынок и крупнейшие грузоотправители отмечают улучшение сервиса, прозрачность тарифообразования и наращивание объема грузоперевозок

В 2020/2021 маркетинговом году Украина уже экспортировала порядка 35 млн тонн зерновых, из них 23 млн тонн перевезла Укрзализныця. Оператор внедрил передовые методы управления локомотивным парком, удлинил плечи работы локомотивов, актуализировал план формирования поездов.

Примерно на 80% уменьшилось количество поездов, брошенных из-за длительного ожидания локомотивов. По некоторым направлениям таких фактов вовсе не зафиксировано.

"2020 год отметился рядом радикальных изменений в организации процесса перевозки грузов по сети железных дорог Украины. Были удлинены плечи работы локомотивов. Как следствие - уменьшение количества остановок в пути следования поездов. А значит, улучшение оборота вагонов. Особенно хорошо этот эффект виден в случае перевозки контейнерных поездов", — сообщил заместитель директора логистической компании ЛАУДЕ.УА Александр Полищук.

В результате впервые за несколько лет агрорынок не испытывает дефицита тяги. Один из основных эксплуатационных показателей — оборот грузового вагона — ускорился почти на 25%. Вместе со стратегией маршрутизации на 10% сократилось время пребывания вагона под грузовыми операциями.

"Сегодня дефицита локомотивов не ощущается. Задержек с погрузкой нет. Оборачиваемость вагонов улучшилась на 10-15%", — сообщил руководитель управления логистики агродепартамента МХП Богдан Мельник.

В дополнение к этому было отменено взимание дополнительной платы за подачу вагонов на малодеятельные станции и предложено новый принцип формирования тарифов на аренду вагонов, который снизил стоимость перевозок. Ставка помесячных контрактов стала гибче и напрямую зависит от спроса рынка.

"Помесячные ставки заинтересуют грузоотправителей, которые подвижной состав заказывают напрямую и ежемесячно имеют определенный согласованный объем перевозок в вагонах УЗ", — комментирует экс-глава комитета ж/д транспорта экспертного совета при Мининфраструктуры Юлия Прокашева.

Рынок также позитивно встретил планы Укрзализныци по дальнейшему обновлению подвижного состава и восстановлению инфраструктуры. За 11 месяцев 2020 года оператор отремонтировал более тысячи зерновозов. В текущем году Укрзализныця планирует утроить финансирование капитального ремонта и модернизации подвижного состава до 27 млрд грн.

По словам менеджера комитета по логистике Европейской бизнес ассоциации (EBA) Дарьи Сичкарь, рынок рассчитывает на качественный анбандлинг Укрзализныци — разделение оператора на отраслевые вертикали. Реформа уже стартовала и полностью соответствует модели, доказавшей свою эффективность в странах ЕС.

"Украина должна наконец завершить долгожданную реформу "Укрзализныци". А именно — создание конкурентной среды на железной дороге с эффективным регулированием тех сегментов, которые останутся монопольными, — заявил гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.— В конце прошлого года был сделан важный шаг в этом направлении, созданы филиалы "УЗ инфра" и "УЗ карго". Но следует двигаться дальше и превратить те филиалы на отдельные акционерные общества со своим собственным балансом и отчетом о финансовых результатах".