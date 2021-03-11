Аграрный рынок и крупнейшие грузоотправители отмечают улучшение сервиса, прозрачность тарифообразования и наращивание объема грузоперевозок
Примерно на 80% уменьшилось количество поездов, брошенных из-за длительного ожидания локомотивов. По некоторым направлениям таких фактов вовсе не зафиксировано.
"2020 год отметился рядом радикальных изменений в организации процесса перевозки грузов по сети железных дорог Украины. Были удлинены плечи работы локомотивов. Как следствие - уменьшение количества остановок в пути следования поездов. А значит, улучшение оборота вагонов. Особенно хорошо этот эффект виден в случае перевозки контейнерных поездов", — сообщил заместитель директора логистической компании ЛАУДЕ.УА Александр Полищук.
В результате впервые за несколько лет агрорынок не испытывает дефицита тяги. Один из основных эксплуатационных показателей — оборот грузового вагона — ускорился почти на 25%. Вместе со стратегией маршрутизации на 10% сократилось время пребывания вагона под грузовыми операциями.
"Сегодня дефицита локомотивов не ощущается. Задержек с погрузкой нет. Оборачиваемость вагонов улучшилась на 10-15%", — сообщил руководитель управления логистики агродепартамента МХП Богдан Мельник.
В дополнение к этому было отменено взимание дополнительной платы за подачу вагонов на малодеятельные станции и предложено новый принцип формирования тарифов на аренду вагонов, который снизил стоимость перевозок. Ставка помесячных контрактов стала гибче и напрямую зависит от спроса рынка.
"Помесячные ставки заинтересуют грузоотправителей, которые подвижной состав заказывают напрямую и ежемесячно имеют определенный согласованный объем перевозок в вагонах УЗ", — комментирует экс-глава комитета ж/д транспорта экспертного совета при Мининфраструктуры Юлия Прокашева.
Рынок также позитивно встретил планы Укрзализныци по дальнейшему обновлению подвижного состава и восстановлению инфраструктуры. За 11 месяцев 2020 года оператор отремонтировал более тысячи зерновозов. В текущем году Укрзализныця планирует утроить финансирование капитального ремонта и модернизации подвижного состава до 27 млрд грн.
По словам менеджера комитета по логистике Европейской бизнес ассоциации (EBA) Дарьи Сичкарь, рынок рассчитывает на качественный анбандлинг Укрзализныци — разделение оператора на отраслевые вертикали. Реформа уже стартовала и полностью соответствует модели, доказавшей свою эффективность в странах ЕС.
"Украина должна наконец завершить долгожданную реформу "Укрзализныци". А именно — создание конкурентной среды на железной дороге с эффективным регулированием тех сегментов, которые останутся монопольными, — заявил гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак.— В конце прошлого года был сделан важный шаг в этом направлении, созданы филиалы "УЗ инфра" и "УЗ карго". Но следует двигаться дальше и превратить те филиалы на отдельные акционерные общества со своим собственным балансом и отчетом о финансовых результатах".