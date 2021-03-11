"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал новое письмо из СИЗО. ДОКУМЕНТ

Одесский активист Сергей Стерненко, приговоренный к 7 годам и 3 месяцам заключения, заявляет, что содержание его под стражей является незаконным, и президент Владимир Зеленский должен обратить внимание на ситуацию с его арестом.

Об этом говортся в его письме к украинцам.

Фото письма опубликовано на странице активиста в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

Стерненко подчеркивает, что содержание его в СИЗО является незаконным: "Судья-сталинист произвольно отправил меня сюда своим переписанным приговором, в то время как у меня и так уже была мера пресечения - залог".

Он также отметил, что уже подал апелляционную жалобу на приговор, что автоматически останавливает его выполнение.

"То есть по закону я уже, до апелляции, должен быть на свободе. Однако ручным судьям плевать на право, а потому я и дальше безосновательно сижу в тюрьме ", - говорится в письме.

По словам Стерненко, "эта история - прямое доказательство давления со стороны Авакова" (министр внутренних дел Арен Аваков, - ред.), который якобы мстит ему за критику. "Его псы давили на судью, и тот переписывал оправдательный приговор. Его подчиненные организовывали на меня покушения. Аваков лично (о чем даже написали на сайтах МВД и ОГПУ) согласовывал преследование меня с генпрокурором Венедиктовой. А это значит, что "временный" министр бросит и все силы, чтобы давить на апелляцию", - отмечает Стерненко.

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"Роль Венедиктовой тоже нельзя преуменьшать. Ведь именно ее подчиненные требовали в суде для меня 8 лет заключения, да и сама генпрокурор неоднократно показывала личный интерес меня посадить. Союзником же указанных лиц в войне против меня выступил и Медведчук", - добавил активист.

Стерненко пишет, что война государства против гражданского общества является сильным дестабилизирующим фактором, в чем очень заинтересована московская орда. "Поэтому, несмотря на все это в совокупности, наблюдая, как близкое окружение президента объединяется в борьбе против нас с тем же Медведчуком, я не понимаю, почему Зеленский молчит?" - отметил активист.

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Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.