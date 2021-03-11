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В очередь на вакцинацию от COVID-19 в "Дії" записались уже 220 тысяч украинцев

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В очередь на вакцинацию от COVID-19 в "Дії" записались уже 220 тысяч украинцев
Согласно последним данным, уже 220 тысяч украинцев записались в онлайн-очередь на вакцинацию от COVID-19 через электронное приложение и портал "Дія".

Об этом рассказал в комментарии телеканалу "Дом" вицепремьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По словам чиновника, сейчас в приложении "Дія" доступны: паспорт, загранпаспорт, водительское удостоверение. Туда же приходят сообщения о штрафах, где их сразу можно оплатить. Через портал можно зарегистрировать физическое лицо-предпринимателя, также доступен сервис "еМалятко".

"В ближайшее время мы запустим возможность изменения места регистрации - наиболее популярная услуга в Украине. Место регистрации можно будет изменить онлайн в несколько кликов, не нужно ходить по очередям. Это очень сильно экономит время украинцев", - рассказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На портале "Дія" появилась запись на вакцинацию против COVID-19

Кроме того, вскоре в Украине запустят электронную подпись в смартфоне.

"В этом году мы принимаем проект, запрещающий всем чиновникам требовать бумажные документы, если они уже есть в реестре. А 90-95% информации у них уже есть ", - добавил Федоров.

Разного рода услугами через портал "Дія" воспользовались уже 10 млн украинцев. Сейчас самая популярная услуга - запись на вакцинацию от коронавируса. По последним данным, в онлайн-очередь на прививку записались уже 220 тыс. украинцев.

Читайте также: Менее чем за сутки в лист ожидания вакцинации от COVID-19 через "Дія" уже записались 45 тыс. человек, - Федоров

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    В очередь, сукины дети, в очередь. С уважением, ФСБ.
  • Fox 1 b13bec2b
    "Распространить среди жильцов ЖЭКа!
    - Аа если не захотят?!
    - Отключим газ!"
    (С)
  • Степан Бандера f8871473
    Бажаючим ширнутися гавном від Степашки https://censor.net/ru/news/3252645/daniya_priostanovila_ispolzovanie_vaktsiny_astrazeneca_izza_soobscheniyi_o_tyajelyh_sluchayah_obrazovaniya
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