Антикоррупционный суд отменил постановление детектива НАБУ о прекращении досудебного расследования по делу экс-президента Украины

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда на заседании во вторник, 9 марта, удовлетворила жалобу защитника и отменила постановление детектива о прекращении досудебного расследования в уголовном производстве касательно бывшего президента Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Заслушав участников процесса, следственный судья пришла к выводу, что из содержания обжалуемого постановления невозможно установить мотивы следствия для необходимости обратиться с запросом о международной правовой помощи в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с ч. 5 ст. 110 Уголовного процессуального кодекса Украины постановление следователя или прокурора состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей. При этом, мотивировочная часть должна содержать сведения о содержании обстоятельств, являющихся основаниями для принятия постановления, и мотивах принятия постановления, их обоснования и ссылки на положения настоящего Кодекса. Поскольку постановление детектива является процессуальным решением в конкретном уголовном производстве с определенным предметом доказывания, постановление о прекращении уголовного производства должно содержать сведения, релевантные обстоятельствам уголовного преступления и изложенным в подозрении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Апелляция ВАКС отказала в заочном аресте Януковича

"Детектив на судебном заседании не предоставил никаких документов, из которых можно установить, на выполнение каких именно процессуальных действий направлен запрос в рамках международного сотрудничества. Следовательно, у следственного судьи отсутствует возможность установить какие именно обстоятельства намерен подтвердить или опровергнуть орган досудебного расследования и каким образом они соотносятся с обстоятельствами уголовного преступления, в совершении которого подозревается бывший президент Украины", - подчеркнули в Антикоррупционном суде.