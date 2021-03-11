В Украине нет порядка проверки е-деклараций судей, - глава НАПК Новиков

На данное время в Украине нет утвержденного порядка проверки электронных деклараций судей.

Об этом во время презентации обновленного Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, сказал глава НАПК Александр Новиков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно конкретного порядка проверки (деклараций. - Ред.) судей. Хочу отметить, что закон, который восстановил полномочия НАПК, предусматривал, что этот порядок утверждается лишь по согласованию с Высшим советом правосудия. Процесс разработки этого порядка проверки (состояний. - Ред.) судей и судей Конституционного Суда был максимально открыт и соответствовал требованиям законодательства... Но хочу сказать, что он так и не был утвержден из-за того, что собрания судей Конституционного Суда и ВСП не согласовали этот порядок. То есть сейчас не существует такого документа, как порядок проверки (деклараций. - Ред.) судей и судей Конституционного Суда в понимании законодательства Украины", - сообщил Новиков.

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