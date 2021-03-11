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Зеленский в десятую годовщину трагедии на "Фукусима-1": Украинцы понимают, что такое техногенная катастрофа, подобное не должно повториться

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Зеленский в десятую годовщину трагедии на "Фукусима-1": Украинцы понимают, что такое техногенная катастрофа, подобное не должно повториться
Катастрофы, произошедшие на атомной станции "Фукусима-1" в Японии и ЧАЭС в Украине, не должны повторяться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Вспоминаем решимость людей, которые 10 лет назад преодолевали масштабную аварию на АЭС "Фукусима-1" в Японии. Украинцы очень хорошо понимают, что такое техногенная катастрофа и какая цена усилий для борьбы с ее последствиями. Трагедии на "Фукусима-1" и ЧАЭС не должны повториться", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 11 марта, исполняется 10 лет с момента аварии на японской атомной электростанции "Фукусима-1", которая считается одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества.

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  • Gozzalik salonu
    Только не бери под особистий контроль
  • первейший галант
    "Как жалок шут, на троне короля,
    Как глуп народ, который то позволил"©
    (Роберт Бёрнс)
    И добавить нехрен.
  • Voloshka P.
    Ща зебіл закриє атомну станцію?
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