Комитет рекомендовал Раде законопроект Зеленского о сокращении полномочий ОАСК
Соответствующее решение принято на заседании комитета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам министра юстиции Дениса Малюськи, законопроект направлен на решение "проблемы чрезмерной концентрации полномочий в Окружном административном суде города Киева".
"Законопроектом предлагается передать полномочия рассмотрения претензий на нормативно-правовые акты Кабинета министров и органов исполнительной власти, деятельность которых распространяется на всю территорию Украины, в Верховный суд в качестве суда первой инстанции и в Большую палату Верховного суда как суда апелляционной инстанции", - пояснил он.
Министр сообщил, что сейчас продолжается обсуждение этого законопроекта с Верховным судом, в частности позиций по законопроекту за его принятие между первым и вторым чтениями.
Так, члены комитета своим голосованием поддержали предложение рекомендовать парламенту включить этот законопроект в повестку дня сессии.
Также депутаты рекомендовали ВР включить в повестку дня и два альтернативных к нему законопроекта - проект закона о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел (№5067-1) (автор - народный депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Григорий Мамка) и законопроект №5067-2 с аналогичным названием авторства депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко и депутата от "Батькивщины" Владимира Кабаченко.