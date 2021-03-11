Комитет рекомендовал Раде законопроект Зеленского о сокращении полномочий ОАСК

Комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту включить в повестку дня сессии президентский проект закона №5067 о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции, которым предлагается сократить полномочия Окружного административного суда Киева.

Соответствующее решение принято на заседании комитета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, законопроект направлен на решение "проблемы чрезмерной концентрации полномочий в Окружном административном суде города Киева".

"Законопроектом предлагается передать полномочия рассмотрения претензий на нормативно-правовые акты Кабинета министров и органов исполнительной власти, деятельность которых распространяется на всю территорию Украины, в Верховный суд в качестве суда первой инстанции и в Большую палату Верховного суда как суда апелляционной инстанции", - пояснил он.

Министр сообщил, что сейчас продолжается обсуждение этого законопроекта с Верховным судом, в частности позиций по законопроекту за его принятие между первым и вторым чтениями.

Так, члены комитета своим голосованием поддержали предложение рекомендовать парламенту включить этот законопроект в повестку дня сессии.

Также депутаты рекомендовали ВР включить в повестку дня и два альтернативных к нему законопроекта - проект закона о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно подсудности дел (№5067-1) (автор - народный депутат от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Григорий Мамка) и законопроект №5067-2 с аналогичным названием авторства депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко и депутата от "Батькивщины" Владимира Кабаченко.

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