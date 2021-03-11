Новости • Агрессия России против Украины

На аэродроме 40-й бригады тактической авиации автомобиль столкнулся с военным самолетом, - ВК "Центр"

8 59317
На аэродроме 40-й бригады тактической авиации автомобиль столкнулся с военным самолетом, - ВК "Центр"
На аэродроме 40-й бригады тактической авиации ВСУ произошло столкновение автомобиля с военным самолетом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило Воздушное командование "Центр", информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 10 марта в темное время суток, когда самолет буксировали на авиационную стоянку после завершения летной смены. В результате столкновения самолета с автомобилем произошло возгорание, которое быстро локализовали.

"Водителю автомобиля, который получил травмы, оказана квалифицированная первая медицинская помощь, состояние удовлетворительное, находится под присмотром врачей", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Львовский авиационно-ремонтный завод передал ВСУ отремонтированный истребитель МиГ-29. ФОТОрепортаж

На месте происшествия работают правоохранители. В воинской части проводится служебное расследование, причины происшествия выясняются.

На аэродроме 40-й бригады тактической авиации автомобиль столкнулся с военным самолетом, - ВК Центр 01

Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    "Набухались ви ребята ,крикнул козлик бородатий!! Почесал своё мудье ,непременно бить беде !"!!!))))
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Шо в лужу пукнул своим коментом....
  • Александр Леодамский
    Опять летчики за рулем На аэродроме 40-й бригады тактической авиации автомобиль столкнулся с военным самолетом, - ВК "Центр" - Цензор.НЕТ 9681 Меня как автомобилиста интересует марка авто и высота на которой произошло столкновение.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости