Всемирный экономический форум удалил фрагмент статьи, в котором княгиня Ольга упоминалась как "основоположница современной России"

Фрагмент статьи на сайте Всемирного экономического форума о княгине Ольге, в котором ее упоминают как "первого российского монарха", а Киевскую Русь "предком современной России" убрали.