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Всемирный экономический форум удалил фрагмент статьи, в котором княгиня Ольга упоминалась как "основоположница современной России"

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Всемирный экономический форум удалил фрагмент статьи, в котором княгиня Ольга упоминалась как "основоположница современной России"
Фрагмент статьи на сайте Всемирного экономического форума о княгине Ольге, в котором ее упоминают как "первого российского монарха", а Киевскую Русь "предком современной России" убрали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на статью Форума.

"Исправление: предварительная версия статьи содержала упоминания о княгине Ольге. Мы удалили этот кусок из-за противоречивых исторических сведениях", - говорится в подписе к статье.

Отмети, в статье, в частности, мужа княгини Ольги Игоря назвали Иваном.

Ранее лидер "ЕС" Порошенко призвал Всемирный экономический форум исправить ошибку.

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Топ комментарии

  • Борменталь Незабаром
    Порох, браво! такі маленькі, для багатьох несвідомих, примітки, типу: "Ольга - кацапськая княгиня" - це справжні методи війни! і кацапи це дуже добре розуміють! вони постійно використовують цей прийом - в фейсбуці постійно пишуть, що "Мрія" - це "расейський самольот", в історичних программах розповідають про свою "тьісячелетнюю историю" тощо!
    Все це треба зупиняти одразу! московія не має права використовувати історю Русі! Це не їх історія!!!! і крапка
  • Полтава и Харьков
    А Президент Зе и его команда даже и не заметили. Да и какая, собственно, разница, правда же?
  • fedjka - fedjka
    vot ***** 'Poroh, dazhe tut rusnju moknul v grjaz.
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