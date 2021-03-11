На Виннитчине и Николаевщине нужно как можно скорее ужесточать карантин, - KSE

В Винницкой и Николаевской областях необходимо как можно быстрее ввести карантинные ограничения на уровне "красной" зоны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"В Винницкой и Николаевской области необходимо, как можно быстрее, уже на местном уровне внедрять усиленные карантинные ограничения, которые будут сопоставимы с "красным" уровнем опасности и не ожидать пока национальные индикаторы среагируют, что бы не допустить коллапса медицинской системы", - заявил Ганиченко.

По его словам, в Украине заболеваемость еженедельно продолжает расти на 20%, при этом в "красных" областях после введения локдаунов темпы распространения инфекции замедляются.

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