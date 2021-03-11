"Укрзализныця" ограничила продажу билетов в "красные" зоны до 19 марта
Об этом говорится на официальном сайте "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.
"Укрзализныця" подчеркивает, что готова к назначению специальных рейсов по представлению местных облгосадминистраций для безопасной перевозки людей с соблюдением всех карантинных требований и призывает пассажиров соблюдать усиленный масочный режим на борту.
Напомним, что на сегодня открыта продажа на 5 специальных рейсов в/из Закарпатья:
358/357 Рахов - Киев: 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);
13/14 Солотвино - Киев: 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 12 и 13 марта);
15/16 Рахов - Харьков, 13 марта (рейс в обратном направлении 12 марта);
81/82 Ужгород - Киев: 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 12 и 13 марта);
45/46 Ужгород - Лисичанск: 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 15 и 16 марта).