СБУ подтверждает спецоперацию на объектах Glusco: Задокументированы масштабная схема реализации некачественных нефтепродуктов и уклонение от уплаты налогов на 240 млн грн
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным СБУ, возбуждено уголовное производство по статьям Уголовного кодекса:
. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем),
▪️ ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов),
▪️ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением),
▪️ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).
В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали организацию масштабной противоправной схемы реализации некачественных нефтепродуктов. Установлено, что таким образом организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет, чем нанесли ущерб в крупных размерах.
В настоящее время проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских суднах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления.
"Мероприятия осуществляются при участии работников Государственной фискальной службы, Гоструда и Госпродпотребслужбы. Они направлены на дальнейший сбор доказательств и сведений, касающихся обстоятельств совершенных уголовных преступлений. Досудебное расследование продолжается и осуществляется под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. Дополнительные детали будут представлены позже", - отметили в СБУ.
СБУ официально не указывает, о какой сети АЗС идет речь. Одн СБУ и налоговая проводят масштабнако сегодня Цензор.НЕТ писал о том, что СБУ и налоговая проводят масштабную спецоперацию на объектах сети АЗС Glusco.