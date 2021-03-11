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ГБР ведет против Медведчука и Козака расследование по делу о нарушении законов войны, - журналист Калныш. ДОКУМЕНТ

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ГБР ведет против Медведчука и Козака расследование по делу о нарушении законов войны, - журналист Калныш. ДОКУМЕНТ
Расследование против депутатов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака ведут по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Об этом свидетельствует ответ Офиса генерального прокурора на запрос экс-секретаря СНБО Александра Данилюка. Документ опубликовал в Фейсбуке журналист Валерий Калныш, сообщает Цензор.НЕТ.

В Офисе генпрокурора отметили, что сведения по этому делу внесли в Единый реестр досудебных решений 1 марта. Фамилии Медведчука и Козака в документе не называют, вместо них - инициалы "М." и "К.". Калныш говорит, что Данилюк в разговоре с ним подтвердил: речь идет о Медведчуке и Козаке.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ допросила Медведчука по "пленкам Медведчука-Суркова"

ГБР ведет против Медведчука и Козака расследование по делу о нарушении законов войны, - журналист Калныш 01

ГБР ведет против Медведчука и Козака расследование по делу о нарушении законов войны, - журналист Калныш 02

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Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
    ГБР ведет против Медведчука и Козака расследование по делу о нарушении законо войны, - журналист Калныш - Цензор.НЕТ 8839
  • Oleh57
    Коли ці покидьки в кайданах будуть сидіти???
  • metal35
    КАКОГО ХЕРА МЕДВЕЧУКА И ЕГО СУПРУГУ МАРЧЕНКО ЕЩЕ НЕ ЗАЖЕРЖАЛИ!ЕСЛИ ОНИ ФИНАНСИРУЮТ ТЕРРОРИЗМ!ХВАТИТ УЖЕ ВСЕМ НА УШИ ВЕШАТЬ ЛАПШУ!ЗЕЛЕНЫЕ МРАЗИ!
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