В парламенте Хорватии инициировали декларацию о признании Голодомора геноцидом

В парламенте Хорватии инициировали принятие декларации о Голодоморе как о геноциде украинского народа.

Об этом сообщил хорватский депутат Марко Миланович Литре на в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В свете многовековых связей и дружбы между украинцами и хорватами Фракция хорватских суверенистов подала, согласно парламентской процедуре, по инициативе украинского национального меньшинства, запрос о принятии Декларации, осуждающей Голодомор как геноцид против украинского народа", - написал он.

По его словам, принятием такой декларации хорваты осудили бы преступление коммунистического режима, в результате которого в 1932-33 годах погибло более 7 млн украинцев.

"Давайте не провалим голосования за эту декларацию, потому что это одно из предупреждений по истории для будущих поколений - о том, что правами и свободами людей нельзя пренебречь ради каких-то якобы высоких целей", - сказал депутат.

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