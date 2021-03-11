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СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений", - Данилов. ВИДЕО

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СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" от 27 апреля 2010 года, а также действия 236 нардепов, которые поддержали это решение.

Об этом в ходе брифинга заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьковские соглашения ратифицировали очень быстро, через 4 дня после подписания. СБУ может возбудить дело по статье "государственная измена". Голосовало много интересных персонажей, которые продолжают оставаться в политике", - отметил Данилов.

Среди прочего, Данилов назвал фамилию экс-спикера Рады Владимира Литвина.

Секретарь СНБО добавил, что это решение Рады открыло дорогу к оккупации Крыма.

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    прикольно!.. чИлавек, который со стороны Украины готовил те самые "Харьковские Угоды", и следовательно был одобрен Кремлем и допущен к секретам, это начальником комитета по разведке и первым заместителем секретаря СНБО Руслана Демченко при перЗеденте Зеленскам..
    и как вы думаете, что там СБУ накопает, если Баканов формально подчинен Демченко?!
    РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації "харківських угод", - Данілов - Цензор.НЕТ 3044
  • Харьков Сумской
    Данилов - очень яростный русофоб.
    На своём месте.
  • Andriy Kalnyshevsky
    Як же ви заманали тупим піарчиком ні про шо.
    Нагадаю, - пісатєль "конституції Крима" готувавший анексію Портнов управляє у тебе судами.
    Фінансисти тероризму мертвечук з козаком сидять у ВР.
    Але ви "відкриваєте" тухлі, безперспективні справи просто для згадок у новинах.
    А портнови в сліпій зоні.
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