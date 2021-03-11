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Центр противодействия дезинформации заработает со вторника. Мы должны отвечать на информационную войну со стороны РФ, - Данилов

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Центр противодействия дезинформации заработает со вторника. Мы должны отвечать на информационную войну со стороны РФ, - Данилов
Со следующего вторника, 16 марта в Украине заработает центр противодействия дезинформации.

Об этом сегодня на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что центр будет работать на базе СНБО круглосуточно. 

"Решением СНБО этот центр был создан. Он начнет работать со следующего вторника. Центр будет находиться в аппарате СНБО. Сейчас будет максимальная активизация, будем в ежедневном режиме работать. К нему будут привлечены представители разведки. Мы сможем дать отпор дезинформации со стороны РФ", - сказал Данилов.

По словам Данилова, руководителя Центра назначит президент Владимир Зеленский. 

"Он очень нужен, так как сейчас идет информационная война, которая в последнее время перешла в активную фазу, в течение последних 3 месяцев... Мы должны на это отвечать. Это не будет закрытая организация, центр будет информировать о всех решениях", - отметил Данилов.

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    Центр противодействия дезинформации заработает со вторника. Мы должны отвечать на информационную войну со стороны РФ, - Данилов - Цензор.НЕТ 5024
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