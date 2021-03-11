ГСЧС приостановил поиск пропавшего 14 февраля в Карпатах туриста-лыжника

Спасатели прекратили поиски лыжника-туриста из Киева, который потерялся в ночь на 14 февраля в районе горы Гемба в Карпатах.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Оперативные поиски происходят в течение трех суток, а дальше поисковые операции с привлечением всей возможной техники и людей осуществляются в течение семи дней. В дальнейшем руководство Госслужбы по чрезвычайным ситуациям решает, продолжать ли поиски, рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.

"Наши поиски продолжались почти месяц, результата это не дало. Не выяснили ни где были следы потерявшегося лыжника, ни где он непосредственно находится, ни тела, ни самого человека. Поэтому поиски прекратили ", - пояснила Батыр.

Сейчас турист считается пропавшим без вести. Также в ГСЧС отметили, что поиски возобновят, когда сойдет снежный покров.

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Напомним, двое киевлян заблудились в ночь с 13 на 14 февраля вблизи села Березники на склоне горы Гемба во время катания на лыжах. 14 февраля спасатели нашли одного туриста в удовлетворительном состоянии здоровья.

Во время поисковой операции группы обследовали склоны, подножия и хребты гор Жид Магура, Малая Гемба и Гемба. Также спасатели обследовали местность на наличие схода лавин или падения снежных карнизов. Кроме того, в поисковой операции привлекали вертолеты.

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