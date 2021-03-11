"Донецкоблгаз" могут вернуть в государственную собственность, - Данилов

В результате проверки со стороны правоохранителей выявлено, что предприятием "Донецкоблгаз" владеют две компании, зарегистрированные в Гонконге.

Об этом сегодня на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что ранее "Донецкоблгаз" самовольно прекратил подачу газа 59 котельным "Донецктеплокоммунэнерго". В связи с этим была проведена проверка деятельности предприятия. В результате нее выяснилось, что предприятием владеют две компании, зарегистрированные в Гонконге.

Кроме этого Данилов уточнил, что назначена проверка законности передачи "Донецкоблгаза" вышеупомянутым компаниям, а также проверка самих компаний.

"В случае выявления тех или иных нарушений "Донецкоблгаз" будет возвращен в государственную собственность", - добавил он.

Напомним, 6 марта в "Донецкоблгазе" заявили, что компания "Нафтогаз Украины" прекратила поставки газа "Донецктеплокоммунэнерго" из-за долгов. В "Донецкоблгазе" утверждают, что компания была вынуждена прекратить поставки газа на объекты теплокоммунэнерго, чтобы не допустить убытков государства, которые могут составить 150 миллионов гривен в сутки.

В свою очередь, "Нафтогаз" официально заявил, что "заявок об отключении поставки компания ни разу не присылала". Более того "Нафтогаз" призвал "Донецкоблгаз" обеспечить поставку газа областному поставщику тепла.

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