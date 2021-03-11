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"Донецкоблгаз" могут вернуть в государственную собственность, - Данилов

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"Донецкоблгаз" могут вернуть в государственную собственность, - Данилов
В результате проверки со стороны правоохранителей выявлено, что предприятием "Донецкоблгаз" владеют две компании, зарегистрированные в Гонконге.

Об этом сегодня на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что ранее "Донецкоблгаз" самовольно прекратил подачу газа 59 котельным "Донецктеплокоммунэнерго". В связи с этим была проведена проверка деятельности предприятия. В результате нее выяснилось, что предприятием владеют две компании, зарегистрированные в Гонконге.

Кроме этого Данилов уточнил, что назначена проверка законности передачи "Донецкоблгаза" вышеупомянутым компаниям, а также проверка самих компаний.

"В случае выявления тех или иных нарушений "Донецкоблгаз" будет возвращен в государственную собственность", - добавил он.

Напомним, 6 марта в "Донецкоблгазе" заявили, что компания "Нафтогаз Украины" прекратила поставки газа "Донецктеплокоммунэнерго" из-за долгов. В "Донецкоблгазе" утверждают, что компания была вынуждена прекратить поставки газа на объекты теплокоммунэнерго, чтобы не допустить убытков государства, которые могут составить 150 миллионов гривен в сутки.

В свою очередь, "Нафтогаз" официально заявил, что "заявок об отключении поставки компания ни разу не присылала". Более того "Нафтогаз" призвал "Донецкоблгаз" обеспечить поставку газа областному поставщику тепла.

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Топ комментарии

  • Хитрый_план
    слухайте, в нас майже всі облгази віддали ще в часи чивокуня на відкуп хвірташу десь у 2010-2012 році. І що характерно, сивачолий і пальцем аби щось із цим зробити.
  • Евгений Бойко 1fa9be04
    Всем давно известно , что Донецкоблгаз через подставных лиц ( в этом же Гонконге ) принадлежит Курченко. А тот как известно в мацкве , где его держит за яйца *****. Соответственно приказ саботировать и доводить до коллапса энергетику донецкой области давался оттуда. Вывод : национализация , и чем быстрее , тем лучше.
  • jklpqrs
    А медведчук? когда он будет внесен(пусть и под конвоем) в государственную собственность(пусть и с решетками на окнах)?
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