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СНБО продолжит рассматривать санкции на следующем заседании, - Данилов

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СНБО продолжит рассматривать санкции на следующем заседании, - Данилов
Совет национальной безопасности и обороны на следующем заседании продолжит рассматривать санкции против отдельных лиц.

Об этом в ходе брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

Данилова попросили прокомментировать возможное введение санкций против бизнесмена Игоря Коломойского, поскольку в недавнем интервью пресс-секретарь президента Юлия Мендель ответила "посмотрим". Секретарь СНБО ответил, что Мендель не работает в Аппарате СНБО и не может комментировать, что именно она имела в виду.

"Что касается ситуации, связанной с введением санкций против тех или других физических или юридических лиц, на следующем заседании обязательно будет продолжена эта ситуация. Мы сегодня на заседании рассматривали этот вопрос, дано поручение соответствующим органам", - добавил Данилов.

Он отметил, что санкции инициируют Служба безопасности Украины, Кабмин, Верховная рада, Нацбанк и президент.

"На следующем заседании обязательно будет рассматриваться санкционный вопрос. Кого это будет касаться, вы узнаете только после заседания СНБО", - добавил Данилов.

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    Зеленский был на СНБО? Есть новости, что не было.
  • Senator S 01a656ec
    РАБссия уже вопит о внешнем управлении Байдена... СНБО продолжит рассматривать санкции на следующем заседании, - Данилов - Цензор.НЕТ 334 СНБО продолжит рассматривать санкции на следующем заседании, - Данилов - Цензор.НЕТ 334
  • мальчиш-плохиш
    Резкий этот Данилов. Неплохо было бы, что он вместо клоуна президентом был ).
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