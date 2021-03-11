Степанов о годе борьбы с COVID-19 в Украине: Мы проснулись в новой реальности, события можно сравнить с началом войны на Донбассе

Министр здравоохранения Максим Степанов подвел итоги первого года пандемии COVID-19 в Украине.

Об этом Степанов сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня год, как ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Год назад мы проснулись в новой реальности, которая заставила нас подвинуть рамки привычного комфорта. Те события можно сравнить с началом войны в Донбассе. Тот самый страх перед неизвестным. ... На линии огня оказались медики. Они были на передовой борьбы с никому неизвестным вирусом. Когда еще не было ни масок, ни лекарств, ни вакцины - они делали все, чтобы спасти как можно больше жизней", - отметил министр.

По словам Степанова, времена полного локдауна в прошлом году были тяжелыми.

"Но они позволили замедлить темпы распространения коронавирусной чумы, дать нам драгоценное время на перестройку развалившейся медицинской системы. Время показало: наша стратегия была эффективной. Мы смогли не только держать руку на пульсе и сбить высоту первых двух волн пандемии, но и подготовленными встретить третью волну", - подчеркнул глава Минздрава.

"Сегодня в Украине есть вакцина. И мы наращиваем темпы вакцинации ежедневно, вопреки противодействию коронавирусных коллаборационистов. Уверен, мы выстоим, как в борьбе с коронавирусным врагом, так и в борьбе с внутренними, политическими оппонентами, которые пытаются хайпануть на теме вакцины" , - подытожил Степанов.

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