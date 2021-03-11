Наемники РФ дважды обстреляли из АГС позиции ВСУ возле Пищевика, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Оккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов недалеко от населенного пункта Пищевик. На других участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

Боевых потерь среди украинских воинов нет.

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Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.