Наемники РФ дважды обстреляли из АГС позиции ВСУ возле Пищевика, потерь нет, - пресс-центр ОС
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С начала текущих суток наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Оккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов недалеко от населенного пункта Пищевик. На других участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина.
Боевых потерь среди украинских воинов нет.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ.