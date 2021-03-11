"Я сказал, что будет много интересных вещей", - Данилов об обысках в сети АЗС, которую связывают с Медведчуком
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио. Свобода.
"Когда мы с вами встречались в начале февраля, я сказал, что будет очень много интересных вещей по наведению порядка в нашей стране, и если кто-то украл, если кто-то ведет себя по отношению к государству неопределенным законодательством способом, он будет иметь то, о чем вы сейчас говорите", - сказал Данилов на брифинге 11 марта.
Ранее, за час до этого комментария Служба безопасности Украины заявила, что "разоблачила масштабную сделку по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов. Как сообщается в обнародованном 11 марта сообщении, "ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн".
"Проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления", - сказано в сообщении спецслужбы.
Досудебное расследование продолжается и осуществляется процессуальное руководство Офиса Генерального прокурора. Дополнительные детали в СБУ обещают сообщить позже.