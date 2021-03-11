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"Я сказал, что будет много интересных вещей", - Данилов об обысках в сети АЗС, которую связывают с Медведчуком

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"Я сказал, что будет много интересных вещей", - Данилов об обысках в сети АЗС, которую связывают с Медведчуком
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал обыски в сети автозаправочных станций Glusco, которую связывают с депутатом Верховной Рады Виктором Медведчуком (ОПЗЖ), подчеркнув, что всем придется отвечать по закону.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио. Свобода

"Когда мы с вами встречались в начале февраля, я сказал, что будет очень много интересных вещей по наведению порядка в нашей стране, и если кто-то украл, если кто-то ведет себя по отношению к государству неопределенным законодательством способом, он будет иметь то, о чем вы сейчас говорите", - сказал Данилов на брифинге 11 марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ подтверждает спецоперацию на объектах Glusco: Задокументированы масштабная схема реализации некачественных нефтепродуктов и уклонение от уплаты налогов на 240 млн грн

Ранее, за час до этого комментария Служба безопасности Украины заявила, что "разоблачила масштабную сделку по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов. Как сообщается в обнародованном 11 марта сообщении, "ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн".

"Проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления", - сказано в сообщении спецслужбы.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется процессуальное руководство Офиса Генерального прокурора. Дополнительные детали в СБУ обещают сообщить позже.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    А Бенину сеть АЗС проверять будете? Ведь против него США и Европа тоже ввели санкции за такие-же нарушения. .
  • AbOriginal_UA
    Верните государственному ПриватБанку более 240 АЗС, которые Беня не отдает, заблокировав возврат по решению Верховного Суда решением Хозсуда !!!
  • Джура
    Бу-га-га, клоуны ЗЕбильные))) Клоунские "санкции" против телеканалов Мертвечука и парочки других компаний, как "Спортмастер", которые ПРОДОЛЖАЮТ РАБЛОТАТЬ КАК НИ В ЧЁМ НЕ БЫВАЛО - мы наблюдаем уже ТРИ НЕДЕЛИ, Если Мертвечук подозревается в финансировании ТЕРРОРИЗМА, тогда почему оно не в тюряге, а на воле? Сегодня очередной фарс - "обыски" на заправках... Уклонение от уплаты налогов на миллионы? Ну И ШО?) Где Мертвечук на шконаре??? Алё, клоун, незачёт)
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