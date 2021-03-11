Офис генпрокурора вновь расследует уклонение ФК "Динамо" от уплаты налогов за ввоз 2 "Мерседесов" для Суркисов, - Бутусов

Дело об уклонении от уплаты налогов было открыто в 2016 году, а в 2018-м его закрыли. То, что расследование возобновили, может коснуться ближайшего окружения президента, ведь нардеп ОПЗЖ Григорий Суркис дружит с Бакановым и Шефиром.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"5 марта заместитель генерального прокурора Максим Якубовский отменил постановление о закрытии криминального производства об уклонении от уплаты налогов при ввозе двух автомобилей Mercedes Benz ML500, 4-matik футбольным клубом "Динамо Киев" и поручил Государственному бюро расследований осуществить расследование по делу №42016110350000083", - сообщил Бутусов.

Расследование об уклонении от уплаты налогов при ввозе 2 "Мерседесов" для Суркисов продолжалось с 2016 по 2018 гг. По версии следствия, таможенники за взятку помогли ФК "Динамо Киев" уклониться от уплаты налогов и платежей при ввозе автомобилей. В 2017 году Печерский суд арестовал машины, но в 2018 году следователь Генпрокуратуры Туровский снял арест и закрыл дело.

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"И вот как-то явно неслучайно дело о подделке таможенных документов снова восстановлено. И это будет иметь немалый резонанс. Как известно, Григорий Суркис является народным депутатом ОПЗЖ, давним другом "95 квартала", поздравить его с днем рождения открыто приезжают глава СБУ Иван Баканов и помощник президента Сергей Шефир", - пишет Бутусов.

Журналист считает, что возобновление уголовного производства коснется ближайшего окружения президента, и "вопрос начнут решать на самом верху".

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"Думается, если уже даже по Суркисам дело достали из архива, может, это такая общая программа восстановления исторической памяти для ОПЗЖ?" - добавил Бутусов.