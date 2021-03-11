Pfizer собирается производить свою вакцину от COVID-19 в Индии, - Reuters

Американский концерн Pfizer готов производить свою вакцину от коронавируса в Индии.

Об этом со ссылкой на два источника, близких к переговорному процессу, сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По данным агентства, Pfizer сообщил правительству Индии, что готов производить свою вакцину в этой стране. Чтобы запустить производство, компании нужно быстро получить разрешения от регулирующих органов, а также иметь свободу ценообразования и экспорта.

В феврале Pfizer отозвал заявку на регистрацию разработанной BioNTech вакцины в Индии после того, как национальный регулятор отказался исключить испытание на безопасность.

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"Американские компании хотят производить вакцины в Индии в рамках совместных предприятий. Им нужны более быстрые разрешения на проведение клинических испытаний и разрешение на экстренное использование. Они опасаются, что правительство введет политику контроля за ценами", - сказал один из источников со ссылкой на фармкомпании Pfizer и Moderna.

Индия обладает большим потенциалом в сфере производства вакцин. Крупнейший в мире производитель вакцин Индийский институт сыворотки уже сейчас серийно выпускает препарат Оксфордского университета и компании AstraZeneca и планирует начать производство вакцины Novavax Inc со следующего месяца.

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Как сообщалось ранее, препарат COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показал эффективность в 95%.