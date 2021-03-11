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Pfizer собирается производить свою вакцину от COVID-19 в Индии, - Reuters

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Pfizer собирается производить свою вакцину от COVID-19 в Индии, - Reuters
Американский концерн Pfizer готов производить свою вакцину от коронавируса в Индии.

Об этом со ссылкой на два источника, близких к переговорному процессу, сообщает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

По данным агентства, Pfizer сообщил правительству Индии, что готов производить свою вакцину в этой стране. Чтобы запустить производство, компании нужно быстро получить разрешения от регулирующих органов, а также иметь свободу ценообразования и экспорта.

В феврале Pfizer отозвал заявку на регистрацию разработанной BioNTech вакцины в Индии после того, как национальный регулятор отказался исключить испытание на безопасность.

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"Американские компании хотят производить вакцины в Индии в рамках совместных предприятий. Им нужны более быстрые разрешения на проведение клинических испытаний и разрешение на экстренное использование. Они опасаются, что правительство введет политику контроля за ценами", - сказал один из источников со ссылкой на фармкомпании Pfizer и Moderna.

Индия обладает большим потенциалом в сфере производства вакцин. Крупнейший в мире производитель вакцин Индийский институт сыворотки уже сейчас серийно выпускает препарат Оксфордского университета и компании AstraZeneca и планирует начать производство вакцины Novavax Inc со следующего месяца.

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Как сообщалось ранее, препарат COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показал эффективность в 95%.

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Топ комментарии

  • Vitaliy Mauler
    Ну это не удивительно. Производственные мощности в Индии производят более 60% всех вакцин в мире.
  • асфальт
    Ганг не висохне?
  • Amber
    Уже 9 країн відмовилося від вакцини AstraZeneca
    Влада Норвегії прийняла рішення призупинити використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca через можливі побічні ефекти.
    Крім Норвегії, вакцинацію даним препаратом призупинили також Італія, Ісландія, Естонія, Латвія, Австрія, Данія, Литва і Люксембург.
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