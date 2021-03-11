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Миллионы людей по всему миру могут оказаться на грани крайнего голода и смерти, - генсек ООН

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Миллионы людей по всему миру могут оказаться на грани крайнего голода и смерти, - генсек ООН
Миллионы людей по всему миру могут оказаться на грани крайнего голода, если не принять срочные меры.

Об этом в четверг заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Без незамедлительных действий миллионы людей окажутся на грани крайнего голода и смерти", - заявил Гутерриш, выступая в СБ ООН.

"Люди страдают от голода и из-за критических показателей недоедания. В некоторых частях Йемена, Южного Судана, Буркина Фасо люди страдают от голода или условий, которые привели к голоду. Более 150 тыс. людей подвергаются риску голодной смерти", - отметил Гутерриш.

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Генсек ООН в обращении отметил, что голод порождает конфликты.

"Если вы не кормите людей, вы подпитываете конфликты. Конфликты приводят к голоду и недоеданию, а голод и недоедание приводят к конфликтам", - заявил он.

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Топ комментарии

  • Fjall_Raven
    на парашу намекает? там в последнее время по поводу роста цен на ягель даже *****, сопственной ботоксной головкой озаботился. окорочка байдена скоро снова поспешат на помощь ))
  • Zelya Vsyo
    Это включая ворон и дятлов. Миллионы людей по всему миру могут оказаться на грани крайнего голода и смерти, - генсек ООН - Цензор.НЕТ 6659
  • Zelya Vsyo
    Это включая ихтамнетов из Донбасса. Открою секрет: скоро их у вас станет намного больше, и не только из Донбасса. Так что осваивайте у себя в параше новое меню. Миллионы людей по всему миру могут оказаться на грани крайнего голода и смерти, - генсек ООН - Цензор.НЕТ 1771
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