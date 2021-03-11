Данилов о словах террористов о якобы наступлении ВСУ: "Все почему-то говорят про 15 марта, непонятно"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал заявления наемников оккупантов о том, что Вооруженные силы Украины якобы планируют 15 марта наступление.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга после заседания СНБО, информирует Цензор.НЕТ.

"СНБО 24 часа в сутки получает оперативную информацию от всех соответствующих структур. То, что касается даты 15 марта – это уже какая-то мантра. Все почему-то говорят про 15 марта, непонятно", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что Совет владеет всей полнотой информации о происходящем на фронте.

"У нас есть командующий генерал Хомчак, у нас есть министр обороны, у нас командующий ООС, у нас все люди находятся на своих местах, они специалисты. Наша армия не позволит сделать то, что было в 2014 году, кто бы это ни был, у кого бы ни было никаких посягательств. У нас сегодня совсем другая армия", - подчеркнул Данилов.

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Ранее представители террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" неоднократно заявляли, что Вооруженные силы Украины якобы планируют 15 марта начать наступление.