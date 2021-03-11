В 2020 году группами "Эвакуация 200" из района боевых действий было вывезено 223 тела погибших защитников Украины, - Генштаб

В 2020 году группами транспортировки и поиска тел погибших проекта "Эвакуация 200" из района боевых действий было вывезено 223 тела погибших защитников или их фрагментов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСУ.

"Из них - 6 эвакуированы с временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей, 122 тела погибших транспортированы к местам окончательного захоронения и переданы родственникам погибших,для захоронения.

Одно тело погибшего передано членам его семьи, которые проживают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - сообщил начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ полковник Вячеслав Власенко.

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