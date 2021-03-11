Меткомбинат Ильича снабжает больницы Мариуполя кислородом для лечения больных COVID-19
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Основную часть баллонов с кислородом распределили между больницами Мариуполя №1, №4 и №9, а также больницей скорой помощи.
В городской больнице №4 также будет построена новая газораспределительная станция, где подключат 60 дополнительных кислородных точек.
На сегодня, как свидетельствует статистика, в Мариуполе на лечении находятся 737 COVID-больных, среди которых 178 - на кислородной терапии. Газ для нее поставляет меткомбинат им. Ильича.
"В прошлом году Группа Метинвест совместно с Фондом Рината Ахметова направила финансирование на строительство кислородных постов, оперативно обустроив более 300 точек подачи кислорода к больничным койкам в четырех больницах, лечащих больных с коронавирусом. Видя положительную динамику, мы приняли решение о дополнительном строительстве еще 345 точек подключения кислорода, необходимого медикам для спасения жизни пациентов", - подчеркнул генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.
Инвестиции Группы Метинвест в монтаж и обслуживание кислородной инфраструктуры составили более 70 млн грн.