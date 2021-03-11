Министр здравоохранения Словакии Крайчи ушел в отставку из-за российской вакцины "Спутник V"

Две партии возмутились тем, что правительство заказало для страны российскую вакцину. И заявил, что если глава Минздрава Марек Крайчи не подаст в отставку - выйдут из коалиции. В таком случае в стране пришлось бы проводить досрочные выборы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на НВ.

Министр уже согласовал отставку с партиями правительственной коалиции. Передача полномочий будет постепенной - Крайчи и его преемник проработают вместе несколько недель.

По словам Крайчи, две партии назвали его отставку условием, при котором они останутся в коалиции. Премьер Игорь Матович сказал, что в правительстве приняли "болезненное, но правильное для Словакии" решение.

Читайте на Цензор.НЕТ: Правительство Словакии на грани распада из-за покупки российской вакцины "Спутник V"

Игорь Матович вызвал критику партнеров по коалиции после того, как заказал для страны российскую вакцину. Критики заявили, что Словакия должна была подождать, пока препарат не одобрит европейский регулятор.

После закупки российской вакцины от коронавируса две партии заявили о возможности выхода из правящей коалиции. В таком случае правительство Игоря Матовича потеряло бы большинство в словацком парламенте, что, скорее всего, привело бы к досрочным выборам.

Также на Цензор.НЕТ: "Меняем Словакию на Крым": Братислава отреагировала на надпись хулиганов на консульстве в Харькове

Европейское агентство по лекарственным средствам ранее обратилось к странам ЕС с призывом не спешить с одобрением "Спутника V". Венгрия и Словакия уже одобрили вакцину, еще несколько стран ЕС заявили, что готовы рассмотреть ее покупку, если препарат утвердит европейский регулятор.

Всего российский препарат одобрен для использования в 46 странах.