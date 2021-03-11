Прививки вакциной AstraZeneca не повышают риск образования тромбов, - Европейское агентство лекарственных средств

Вакцинация препаратом от COVID-19 компании AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов, применение вакцины можно продолжать.

Об этом заявило Европейское агентство лекарственных средств (EMA), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На данный момент нет признаков того, что вакцинация вызвала состояния, не включенные в список побочных эффектов этой вакцины. Позиция комитета EMA по вопросам безопасности (...) состоит в том, что польза вакцины продолжает перевешивать ее риски, и вакцину можно продолжать использовать, пока идет расследование по фактам тромбоэмболии", - заявляет EMA.

По данным агентства, количество фактов тромбоэмболии у людей, прошедших вакцинацию, "не превышает их количества на фоне общей популяции".

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Заявление от агентства поступило вслед за сообщениями о возникновении тромбов у привитых жителей Дании и о приостановке в этой стране вакцинации препаратом AstraZeneca.

"EMA известно, что органы здравоохранения Дании приостановили вакцинационную кампанию от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Такое решение было принято в качестве меры предосторожности, пока идет полное расследование в отношении возникновения тромбов у людей, которые получили вакцину, в том числе в Дании, где человек скончался", - говорится в пресс-релизе агентства.

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В документе отмечается, что комитет EMA по оценке фармакологических рисков (PRAC) изучает все случаи тромбоэмболии, а также других осложнений, связанные с тромбозами, о которых сообщалось после прохождения вакцинации препаратом AstraZeneca.

Так, по состоянию на 10 марта 2021 года выявлено 30 фактов тромбоэмболии "среди почти 5 млн людей, прошедших вакцинацию вакциной от COVID-19 компании AstraZeneca в Европейской экономической зоне".

Ранее службы здравоохранения Дании приняли решение временно остановить применение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

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Затем использование данной вакцины приостановили Норвегии, Исландии и Италии.