Стратегия, консолидация и синергия, - Кулеба назвал "три кита" деоккупации Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал утверждение Стратегии деоккупации Крыма на заседании Совета нацбезопасности и обороны. Кулеба назвал эту стратегию "историческим документом".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра на странице в Twitter.

По словам Кулебы, одобрение этой стратегии является очевидным сигналом, что Украина прилагает собственные усилия для деоккупации Крыма.

"Мы утвердили Стратегию деоккупации Крыма, исторический документ, который был необходим с 2014 года. Сигнал предельно ясен: мы не просто призываем мир помочь нам вернуть Крым, Украина прилагает собственные целенаправленные и системные усилия", - заявил он.

Кроме того, глава украинского МИД назвал "три кита" для деоккупации и реинтеграции Крымского полуострова - это стратегия, консолидация и синергия.

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"Три кита для возвращения Крыма: утвержденная сегодня стратегия; консолидация - мы работаем над объединением усилий партнеров на Крымской платформе; синергия - восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом", - пояснил министр.

Напомним, Совет нацбезопасности и обороны сегодня утвердил Стратегию деоккупации Крыма. Работа над стратегией длилась больше года. Этот документ будет открыт для общественности и будет иметь английский перевод.

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