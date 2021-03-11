Администрация Байдена будет уделять внимание состоянию реформ и борьбе с коррупцией в Украине, - Волкер

Администрация президента США Джо Байдена будет уделять внимание состоянию реформ и борьбе с коррупцией в Украине, заявил американский дипломат, директор Института Маккейна, специальный представитель Государственного департамента США по Украине (2017-2019 гг.) Курт Волкер.

Об этом он сказал в Киеве в ходе публичной дискуссии, организованной Центром национальной устойчивости и развития совместно с Европейской Бизнес Ассоциацией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Будет внимание состоянию реформ, борьбе с коррупцией, шагам, которые должна предпринять Украина для своих собственных интересов, чтобы развивать экономику, продолжать реформы. И я думаю, что, как всегда, будет комбинация поддержки Украины и настаивания на том, что есть определенные вещи, которое остальной мир не может сделать за вас, только украинцы могут сделать их сами", - сказал Волкер.

По его словам, еще одна сфера, в которой ожидания Украины являются реалистичными - это продолжение помощи по безопасности.

Читайте на Цензор.НЕТ: США намерены усилить поддержку Украины, - госсекретарь Блинкен

"Об этом не было слышно во время администрации Обамы, были ограничения на летальное оборонное оружие, количество было не таким большим. На протяжении последних четырех лет эти цифры увеличились. Ограничения на летальное оборонное оружие были устранены, Javelin, противотанковые ракеты были предоставлены. И я думаю, что администрация Байдена рада продолжить это. Это будет хорошо для того, чтобы удостовериться в том, что даже если Россия продолжит войну на Востоке, она ее не расшит, потому что это будет очень дорого для России", - указал Волкер.

Также на Цензор.НЕТ: Не стоит волноваться, что разговор Байдена с Зеленским до сих пор не состоялся, - Тейлор

Он добавил, что украинская власть заинтересована в сотрудничестве с США и отметил, что в администрации Байдена, скорее всего, не будет отдельного представителя Государственного департамента США по Украине.

"Они хотят, чтобы США поддерживали Украину, они хотят сотрудничества на наивысшем уровне, чтобы кто-то в дипломатическом мире уделял особое внимание Украине. По моему пониманию, они поручат обязанности специального представителя кому-то в администрации на уже существующей позиции. Это модель, которая также существовала при администрации Обамы", - рассказал он.