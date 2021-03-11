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Сделан важный шаг к строительству первого концессионного автобана в Украине, - Шмыгаль

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Сделан важный шаг к строительству первого концессионного автобана в Украине, - Шмыгаль
Подписан Меморандума по подготовке предложения о государственно-частном партнерстве по проекту строительства и эксплуатации автомобильной дороги по маршруту Краковец-Броды-Ривне.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, такой шаг позволит Государственному агентству автомобильных дорог в ближайшее время объявить открытый конкурс для отбора частного инвестора для строительства дороги по определенному маршруту (за исключением участка Северного обхода г. Львов).

Глава правительства также выразил надежду, что через несколько лет Киев как столица Украины будет совмещен со странами Европейского Союза современной автомобильной дорогой первой категории.

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Топ комментарии

  • Стрелок
    стоп. вы уже подписывали в 2019 году меморандум с китайцами на строительство платной дороги. почему же "впервые сделан важный шаг"? тот шаг был не такой важный?
    я понимаю - тогда китайцев кинули. но меморандум то подписывали. было же
  • саша паламарчук
    Сделан важный шаг к строительству первого концессионного автобана в Украине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8183
  • саша паламарчук
    Сделан важный шаг к строительству первого концессионного автобана в Украине, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1385
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