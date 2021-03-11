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Надеемся, что Киев продолжит расследование деятельности Коломойского, - Волкер

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Надеемся, что Киев продолжит расследование деятельности Коломойского, - Волкер
Соединенные Штаты Америки ожидают, что Украине удастся удержать ПриватБанк от выплат его бывшим собственникам и расследовать обстоятельства, которые привели к национализации банка, в частности, деятельности его бывшего владельца Игоря Коломойского.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  сказал американский дипломат, директор Института Маккейна и экс-спецпредставитель Государственного департамента США в Украине (2017-2019) Курт Волкер.

"Было ожидание, что Украина со своей стороны сделает свою часть работы, расследуя его криминальную активность (Игоря Коломойского ) в Украине. Ведь не секрет, что один из вопросов, с которым он связан, это ПриватБанк, из которого были фактически украдены миллиарды долларов вкладчиков", - сказал Волкер в ходе public talk в Киеве в четверг вечером, отвечая на вопрос об ожиданиях США в отношении дальнейших шагов Украины после внесения Коломойского в санкционный список.

Он подчеркнул, что в кругах американского политикума, по его мнению, есть ожидания, что ПриватБанк будет удержан от выплаты каких-либо компенсаций бывшим владельцам.

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Источник: 
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Топ комментарии

  • Алексей Вовченко f033f386
    Тогда когда количество идиотов в Украине будет 10-15% , а не как сей час 73%.
  • Gal
    Бубочку не просто посадили на шпагат. Його розтягнули на залізничній колії - одна нога до однієї рельси, інша до другої. Тепер чекаємо, коли проїзд проїде...

    А два роки тому йому ж казали, попереджали - дурнику, куди прешся, воно дурне ввійшло в роль Голобородька і ніяк вийти не може. Ідіот, що зробиш.
  • Алексей Вовченко f033f386
    Беня худшее из зол , только по тому , что не смотря на тысячи погибших наших пацанов в войне с Рашей , он собирался нас всех продать ***** .
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