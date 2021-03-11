Надеемся, что Киев продолжит расследование деятельности Коломойского, - Волкер
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал американский дипломат, директор Института Маккейна и экс-спецпредставитель Государственного департамента США в Украине (2017-2019) Курт Волкер.
"Было ожидание, что Украина со своей стороны сделает свою часть работы, расследуя его криминальную активность (Игоря Коломойского ) в Украине. Ведь не секрет, что один из вопросов, с которым он связан, это ПриватБанк, из которого были фактически украдены миллиарды долларов вкладчиков", - сказал Волкер в ходе public talk в Киеве в четверг вечером, отвечая на вопрос об ожиданиях США в отношении дальнейших шагов Украины после внесения Коломойского в санкционный список.
Он подчеркнул, что в кругах американского политикума, по его мнению, есть ожидания, что ПриватБанк будет удержан от выплаты каких-либо компенсаций бывшим владельцам.