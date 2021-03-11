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Послы ЕС договорились о новых санкциях против России, - Йозвяк

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Послы ЕС договорились о новых санкциях против России, - Йозвяк
Послы Европейского союза согласовали новый пакет санкций за нарушение прав человека. В европейский санкционный список попали представители России и Китая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС в конце концов договорились о санкциях за нарушение прав человека, включая людей из Китая. Некоторые россияне тоже там, а также несколько других", - написал журналист в Twitter.

Как известно, в начале марта Евросоюз ввел санкции за нарушение прав человека в рамках нового механизма. Санкции наложили на российских чиновников за ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным и разгон акций протеста в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз введет санкции против России из-за Навального раньше, чем ожидалось, - Йозвяк

Топ комментарии

  • Fox 1 b13bec2b
    Опять у плешивого праздник!)))
  • Olga Peskova
    польза прёт
  • fedjka - fedjka
    опять везёт срусне, они просто счастливчики, всё на благо да благо
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