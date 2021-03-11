Кого из действующих и бывших нардепов проверят за поддержку "харьковских соглашений". СПИСОК

27 апреля 2010 года ратификацию так называемых "Харьковских соглашений" поддержали 236 народных депутатов. Сегодня СНБО поручил СБУ проверить, нет ли в их действиях государственной измены.

Перечень депутатов, голосовавших за ратификацию "Харьковских соглашений", есть на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

Тогда договоренности между Украиной и Россией поддержали представители таких политсил:

- "Партия регионов" в полном составе (160 "за" и один отсутствует),

- "Блок Юлии Тимошенко" (9 "за"),

- "Наша Украина - Народная Самооборона" (7 "за"),

- "Коммунистическая партия" в полном составе (27 "за"),

- Блок Литвина" в полном составе (20 "за"),

- 13 внефракционных депутатов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений", - Данилов. ВИДЕО

Среди тогдашних нардепов, поддержавших "Харьковские соглашения" - Ринат Ахметов, Сергей Кивалов, Вадим Столар, Игорь Палица и другие.















Отдельно во время брифинга секретарь СНБО Алексей Данилов упомянул Владимира Литвина.

"Здесь очень много интересных персонажей, которые продолжают находиться в украинской политике, более того, некоторые из них предлагают себя на должность, как господин Литвин, ректора госуниверситета имени Тараса Шевченко. Я извиняюсь, но мне было бы стыдно смотреть в глаза тем людям, студентам, при этом голосовать за те позорные вещи, которые привели к оккупации Крыма и большим проблемам на территории Донецкой и Луганской областей", - сказал он.

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Напомним, "харьковские соглашения" были подписаны тогдашними президентами Украины и РФ Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым. Соглашения предусматривали, что срок пребывания Черноморского флота в Украине продлевается на 25 лет. За это Москва давала Киеву $100 скидки на газ, предварительно искусственно повысив цену.