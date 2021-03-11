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Кого из действующих и бывших нардепов проверят за поддержку "харьковских соглашений". СПИСОК

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Кого из действующих и бывших нардепов проверят за поддержку "харьковских соглашений". СПИСОК
27 апреля 2010 года ратификацию так называемых "Харьковских соглашений" поддержали 236 народных депутатов. Сегодня СНБО поручил СБУ проверить, нет ли в их действиях государственной измены.

Перечень депутатов, голосовавших за ратификацию "Харьковских соглашений", есть на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.

Тогда договоренности между Украиной и Россией поддержали представители таких политсил:

- "Партия регионов" в полном составе (160 "за" и один отсутствует),

- "Блок Юлии Тимошенко" (9 "за"),

- "Наша Украина - Народная Самооборона" (7 "за"),

- "Коммунистическая партия" в полном составе (27 "за"),

- Блок Литвина" в полном составе (20 "за"),

- 13 внефракционных депутатов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений", - Данилов. ВИДЕО

Среди тогдашних нардепов, поддержавших "Харьковские соглашения" - Ринат Ахметов, Сергей Кивалов, Вадим Столар, Игорь Палица и другие.

Кого из действующих и бывших нардепов проверят за поддержку харьковских соглашений 01
Кого из действующих и бывших нардепов проверят за поддержку харьковских соглашений 02
Кого из действующих и бывших нардепов проверят за поддержку харьковских соглашений 03
Кого из действующих и бывших нардепов проверят за поддержку харьковских соглашений 04
Кого из действующих и бывших нардепов проверят за поддержку харьковских соглашений 05
Кого из действующих и бывших нардепов проверят за поддержку харьковских соглашений 06
Кого из действующих и бывших нардепов проверят за поддержку харьковских соглашений 07

Отдельно во время брифинга секретарь СНБО Алексей Данилов упомянул Владимира Литвина.

"Здесь очень много интересных персонажей, которые продолжают находиться в украинской политике, более того, некоторые из них предлагают себя на должность, как господин Литвин, ректора госуниверситета имени Тараса Шевченко. Я извиняюсь, но мне было бы стыдно смотреть в глаза тем людям, студентам, при этом голосовать за те позорные вещи, которые привели к оккупации Крыма и большим проблемам на территории Донецкой и Луганской областей", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: СНБО продолжит рассматривать санкции на следующем заседании, - Данилов

Напомним, "харьковские соглашения" были подписаны тогдашними президентами Украины и РФ Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым. Соглашения предусматривали, что срок пребывания Черноморского флота в Украине продлевается на 25 лет. За это Москва давала Киеву $100 скидки на газ, предварительно искусственно повысив цену.

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Топ комментарии

  • Павло ШОвте
    Кого из действующих и бывших нардепов проверят за поддержку "харьковских соглашений" - Цензор.НЕТ 6574
  • Павло Макаренко
    Процитую Бойка,(якщо Ярмолаєва з Будкевичем знов надумають ліпити з Данілова патріота):

    "...Причиною гомеричного реготу стала навіть не та обставина, що Данилов не знайшов часу ознайомитись зі статтею 111 КК України й довідатись, що таке державна зрада та в якій формі вона може бути, не те, що згідно зі статтею 80 Конституції України народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результат голосування і навіть не те, що СБУ не може нічого перевіряти - етап дослідчої перевірки не передбачений КПК України в редакції в 2012 року. Річ у тім, що текст «Харківських угод» готував, погоджував і візував тодішній заступник міністра закордонних справ Руслан Демченко, який за часи Януковича відповідав (спочатку - на посаді заступника міністра закордонних справ, а потім - на посаді першого заступника міністра) за російський напрямок зовнішньої політики України.

    Нині Руслан Михайлович обіймає посаду першого заступника секретаря РНБОУ, тож якщо Данилову так кортить когось притягнути до відповідальності, то це він може зробити без відриву від роботи - достатньо зателефонувати Баканову за цього чорта Демченка."

    https://www.facebook.com/volodymyr.boiko1965/posts/2814621275421319

    Зеленський вирішив призначити в РНБО "сірого кардинала" МЗС часів Януковича
  • Шрек Баблокат
    идея вааще хорошая.. особенно проверить, некто Ахеметов Р.Л.
    чувствую, что мразь конченная.. и остальных, просто можно не проверять.. просто отстреливать..
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