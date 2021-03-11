Кого из действующих и бывших нардепов проверят за поддержку "харьковских соглашений". СПИСОК
Перечень депутатов, голосовавших за ратификацию "Харьковских соглашений", есть на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.
Тогда договоренности между Украиной и Россией поддержали представители таких политсил:
- "Партия регионов" в полном составе (160 "за" и один отсутствует),
- "Блок Юлии Тимошенко" (9 "за"),
- "Наша Украина - Народная Самооборона" (7 "за"),
- "Коммунистическая партия" в полном составе (27 "за"),
- Блок Литвина" в полном составе (20 "за"),
- 13 внефракционных депутатов.
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Среди тогдашних нардепов, поддержавших "Харьковские соглашения" - Ринат Ахметов, Сергей Кивалов, Вадим Столар, Игорь Палица и другие.
Отдельно во время брифинга секретарь СНБО Алексей Данилов упомянул Владимира Литвина.
"Здесь очень много интересных персонажей, которые продолжают находиться в украинской политике, более того, некоторые из них предлагают себя на должность, как господин Литвин, ректора госуниверситета имени Тараса Шевченко. Я извиняюсь, но мне было бы стыдно смотреть в глаза тем людям, студентам, при этом голосовать за те позорные вещи, которые привели к оккупации Крыма и большим проблемам на территории Донецкой и Луганской областей", - сказал он.
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Напомним, "харьковские соглашения" были подписаны тогдашними президентами Украины и РФ Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым. Соглашения предусматривали, что срок пребывания Черноморского флота в Украине продлевается на 25 лет. За это Москва давала Киеву $100 скидки на газ, предварительно искусственно повысив цену.