Маски, санитайзеры и дистанция. Как прошел Международный чемпионат по бразильскому джиу-джитсу в условиях пандемии. ФОТОрепортаж

Начало весны в Украине ознаменовалось масштабным спортивным событием - 6-7 марта в Киеве состоялось сразу два турнира по бразильскому джиу-джитсу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На Международный чемпионат AbuDhabiJiuJitsuPro (AJP) съехались участники из 17 стран мира, в том числе из Бразилии, ОАЭ, Израиля. А в Национальном чемпионате UkraineNationalChallenge (UNC) своих спортсменов представили больше полусотни клубов не только из Украины, но США и Кыргызстана.

Соревнования проходили в техниках Gi и No-Gi и в категориях "Дети", "Юниоры", "Взрослые" и "Мастера", разыграли 172 комплекта наград в AJP и 178 комплектов в UNC.





"Мы не могли пропустить это событие, ведь дети очень хотели продемонстрировать свою технику и мастерство - все, чему они научились за прошедший год. Я своим подопечным всегда говорю, что каждое соревнование - это колоссальный опыт, который очень сложно переоценить", - говорит тренер бразильского джиу-джитсу спортивного клуба "Катран" из Херсона Егор Лебедь.





Его поддерживает коллега из Николаева, основатель и тренер команды Predatorsteam, Евгений Тютюн. Он уверен, что такие соревнования повышают уровень умений и навыков участников. "С каждым таким чемпионатом мои воспитанники становятся все более уверенными в себе. И это поможет им не только в спорте, но и в других сферах жизни", - говорит Евгений.

Самым младшим спортсменам, которые выходили на татами, - 4 года, а самому старшему участнику - 46 лет.

"И организаторы, и участники очень долго ждали это событие. С начала пандемии - это первое такое масштабное мероприятие. К сожалению, около 20% участников не смогли приехать", - рассказывает президент Украинской федерации бразильского джиу-джитсу (UFBJJ), организатор соревнований Георгий Лаговский.

Украинские спортсмены порадовали количеством медалей, которые удалось завоевать. Так, только воспитанники академии бразильского джиу-джитсу Southside (Николаев) увезли из Киева 47 наград - 13 золотых, 19 серебряных и 15 бронзовых.







Херсонец Никита Фурик стал победителем в категории "Юниоры" в AJP и UNC. "У меня была задача привезти золото в Херсон - и я это сделал. Конечно, было непросто, ведь у меня были достойные соперники. Отдыхать некогда - будем готовиться к следующим чемпионатам", - говорит Никита.

Пандемия внесла свои коррективы в формат соревнований: температурный скрининг в зоне проведения чемпионата, масочный режим, санитайзеры и дистанция - все это стало обязательным атрибутом. "Чемпионаты пришлось растянуть во времени, так как нам нужно было соблюдать санитарные нормы. Мы разводили участников по категориям, а во время перерывов проводили дезинфекцию татами", - объясняет Георгий Лаговский.

По словам рефери соревнований Валентина Вареникова, ограничения не повлияли на настроение участников и атмосферу события. "Как и раньше, соперники на татами вели себя достойно. Порадовали наши украинские спортсмены: и дети, и взрослые показали очень хорошую подготовку", - делится впечатлениями Вареников.

В 2021 году Украинская федерации бразильского джиу-джитсу (UFBJJ) планирует провести еще два масштабных чемпионатов во Львове и Киеве. "Бразильское джиу-джитсу становится все более популярным в Украине, как среди детей, так и среди взрослых. Мы будем и дальше популяризировать этот вид спорта и поддерживать наших спортсменов, которые участвуют и в украинских, и в европейских турнирах", - говорит президент UFBJJ.