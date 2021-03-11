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Независимость НБУ является жизненно важной для следующего транша Киеву, - МВФ

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Независимость НБУ является жизненно важной для следующего транша Киеву, - МВФ
Международный валютный фонд считает независимость Национального банка жизненно важной составляющей для выделения очередного транша. Независимость НБУ является очень важным принципом для экономической и финансовой стабильности страны.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом на брифинге в Вашингтоне заявил спикер МВФ Джерри Райс.

"Независимость центральных банков является жизненно важным принципом для МВФ в отношении любой страны. Независимость НБУ - одна из составляющих, которую мы внимательно мониторим. Этот вопрос является жизненно важным для нас", - подчеркнул он.

Райс отметил, что существенным фактором для МВФ также является сохранение целостности, независимости и эффективности антикоррупционных институтов в Украине.

Он добавил, что все это является "важными предпосылками и требованиями", которые определены в программе сотрудничества между Украиной и МВФ.

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Топ комментарии

  • Гыг с Вами
    Независимость НБУ является жизненно важной для следующего транша Киеву, - МВФ - Цензор.НЕТ 1800
  • Иллария Соняшникова
    Так єто ж ГолоХВАСТОВ собственной персоной.

    "Когда человек не такой как вообще, потому один такой а другой такой, и ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязку своего существования, для сведения обхождения, и когда такой человек, ежели он вчЕный, подымится умом своим за тучи
    и там своим становится - становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз так они ему покажутся махонькие-махонькие, все равно как мыши, пардон крИсы.
    Потому Што это-же ЧЕЛАВЕК, а тот который он он тоже человек невчЕный, но и......... зачем же, это же ведь очень и очень.
    ДА - Да ......
    но НЕТ"
  • андрій нікі 4b97a3fb
    Після того як прочитав третій раз, я зрозумів що нічого не зрозумів. Слова найвеличнішого лідера світу на жаль недоступні для простого народу Независимость НБУ является жизненно важной для следующего транша Киеву, - МВФ - Цензор.НЕТ 1144
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