Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела у Новозвановки, - ОТГ "Север"

Украинский военнослужащий получил осколочное ранение в результате вражеского обстрела в районе Новозвановки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Север".

Сегодня, 11 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников, неподалеку Новозвановки. Оккупанты использовали по нашим воинам автоматические станковые гранатометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.