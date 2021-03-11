Беспилотник ОБСЕ зафиксировал на участке разведения сил в Петровском российские противопехотные мины

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на участке разведения сил в Петровском российские противопехотные мины.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Согласно еженедельному отчету СММ от 9 марта, мини-БПЛА СММ впервые обнаружил две противопехотные мины на участке разведения в Петровском, которые, по оценке, принадлежат российским вооруженным формированиям. Более того, недалеко от этого района тот же БПЛА зафиксировал полиэтиленовый пакет с примерно 20 противопехотными минами", - заявил дипломат.

Украинский посол подчеркнул, что размещение запрещенных противопехотных мин на участке разведения, с которого все вооружение должно быть уже давно отведено, является очень серьезным нарушением с российской стороны.

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