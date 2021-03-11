Черниговчанина оштрафовали на 14,5 тыс. гривен за призывы в "Одноклассниках" свергнуть "Зе-режим"

Мужчину признали виновным в публичных призывах к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти.

Решение принял Деснянский районный суд Чернигова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ. Вердикт был вынесен 5 марта, сумма штрафа - 14 450 гривен.

По данным следствия, украинец на своей странице в российской соцсети "Одноклассники" разместил два сообщения с призывами физически уничтожить президента Владимира Зеленского и народных депутатов от "Слуги народа", и вернуть власть народу Украины.

В частности, 10 октября и 9 ноября 2019 года обвиняемый "умышленно распространил" такие посты (текст подается в оригинале):

Также на Цензор.НЕТ: Луцкие школьники танцевали на могилах ради просмотров в TikTok. ВИДЕО

- "ПреЗЕдент хочет сделать из Украины колонию для своих Западных Хозяев ! Все что сейчас происходит в стране, все к чему мы движемся — направлено на уничтожение украинского народа и государственности! Но Мы — не рабы! Пора остановить ЗЕленого коротышку и не допустить гибели государства Украина! Украинцы, долой ЗЕ- режим! Вернем силой власть народу и демократию в страну! Настало время преЗЕдента-клоуна и его шайку повесить на Майдане!".

Читайте на Цензор.НЕТ: На Зеленского работает сеть из более чем 20 пабликов и 100 ботов, - СМИ. СКРИНШОТЫ

- "Слуги Народа — это сборище жуликов и проходимцев! Здесь и новые "профессионалы" и старые "решалы", которые хотят "допилить" Украйну! Так почему же все молчат? Вы все еще в эйфории от своего "выбора"? Ждете доллар по 250 гривен или когда западные буржуи скупят всю землю? Пора избавиться от этой власти пока она не уничтожила НАС! Покажем силу и гнев народа сволочам! Всех депутатов — кастрировать и четвертовать публично!".