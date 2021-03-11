Следующими после медиков будут прививать пожилых людей, - Ляшко

Единственный способ победить вспышку COVID-19 - это вакцинация. Сейчас продолжаются прививки медиков, следующими вакцинируют пожилых людей.

Об этом заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

"Нынешний стремительный рост больных коронавирусом является прогнозируемым. Главное - это соблюдение санитарных норм и желание вакцинироваться. Сегодня это должны сделать медицинские работники, которые являются героями. Потому что они с первого дня на передовой. Поэтому обращаюсь ко всем врачам, которые еще не сделали прививки - сделайте это. Вакцина есть, мобильные бригады приезжают к вам", - пояснил Ляшко.

Главный санитарный врач также добавил, что в будущем планируется вакцинация людей старше 70 лет.

Также на Цензор.НЕТ: Министр здравоохранения Словакии Крайчи ушел в отставку из-за российской вакцины "Спутник V"

"Следующим этапом будет вакцинация среди пожилых людей. Впоследствии будет информация о начале этой прививки. Вакцины у нас будут те, которые разрешены ВОЗ для использования и зарегистрированы в Украине", - добавил Ляшко.