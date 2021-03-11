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Следующими после медиков будут прививать пожилых людей, - Ляшко

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Следующими после медиков будут прививать пожилых людей, - Ляшко
Единственный способ победить вспышку COVID-19 - это вакцинация. Сейчас продолжаются прививки медиков, следующими вакцинируют пожилых людей.

Об этом заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире ТСН, информирует Цензор.НЕТ.

"Нынешний стремительный рост больных коронавирусом является прогнозируемым. Главное - это соблюдение санитарных норм и желание вакцинироваться. Сегодня это должны сделать медицинские работники, которые являются героями. Потому что они с первого дня на передовой. Поэтому обращаюсь ко всем врачам, которые еще не сделали прививки - сделайте это. Вакцина есть, мобильные бригады приезжают к вам", - пояснил Ляшко.

Главный санитарный врач также добавил, что в будущем планируется вакцинация людей старше 70 лет.

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"Следующим этапом будет вакцинация среди пожилых людей. Впоследствии будет информация о начале этой прививки. Вакцины у нас будут те, которые разрешены ВОЗ для использования и зарегистрированы в Украине", - добавил Ляшко.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Сам ширяйся тим шмурдяком.
  • VOLVO XC 70
    как бы пенсы вас младых идиотов не закапывали бы у братских могилках....
  • Baks13
    Мені більше ...набагато..
    Просто хочеться побачити чим все це
    30-річне біліадство прикінчиться..😁
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