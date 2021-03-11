Зеленский принимал решение об отсрочке операции, а Ермак обеспечил передачу информации Лукашенко, - Безсмертный о провале операции с "вагнеровцами"

Решение перенести спецоперацию по задержанию боевиков ППК "Вагнер", которые уже находились в Беларуси, мог принять только президент Зеленский. А контакт с главой Беларуси обеспечил глава его Офиса Ермак через министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Безсмертный заявил в эфире 5 канала в авторской программы Юрия Луценко "Прямым текстом"

"Для меня очевидно, что слив информации состоялся из Киева, и я даже по информации, которая на тот момент была, и по пониманию, что такое Беларусь, могу сказать, в какие пункты это делалось, через кого канал этот работал, кто из присутствующих на совещании родил эту идею, кто обеспечил технологически это направление и кто решение принял ", - сказал Бессмертный.

"Мы должны понимать, что это за государство - Беларусь. Это государство, которое находится в руках одного человека. У него есть только один человек, который имеет постоянный прямой связи с контрагентами в Киеве. Министр иностранных дел Беларуси нынешний Владимир Макей", - объяснил Бессмертный.

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"Его визави мог быть только один человек - это руководитель Офиса (украинского президента), потому что это соответствующий уровень. А могли кто с украинской стороны выходить непосредственно на Лукашенко? Извините, но для того, чтобы с ним говорить, надо понимать, что это - лицо статусного характера. С ним могло говорить только первое лицо", - убежден Роман Бессмертный.

Он также отметил, что без такого разговора между украинской и белорусской стороной не могла состояться передача документов по "вагнеривцам".

"Потому что нужно понимать - это 31 человек, из которых часть были "подсажеными". То есть их надо было сегментировать. Это означало, что был еще " почтальйон", который передавал документы. В связи с тем, что как все знают, задержание произошло не всех сразу - значит, что их сегментирали по частям. А задерживали с соответствующим внешним "театром", помните, шевроны показывали - ну как это всегда делается ", - объяснил Роман Бессмертный.

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Он отметил, что решение принимал непосредственно президент, "потому что это решение никто другой не мог принимать. А вот контакт обеспечивал руководитель Офиса", - считает политик.

По мнению Бессмертного, в Офисе Зеленского не осознавали на тот момент всю ответственность за эту спецоперацию.

"На минутку давайте задумаемся: в кабинете президента находятся люди, которые за свою жизнь вообще не понимали, что такое решение и последствия. Они вообще продолжают играть роль. За исключением руководителя ГУР Министерства обороны и заместителя председателя Службы безопасности. Все остальные в этой ситуации или случайные люди, или люди, которые в любой момент могут повернуть свой флюгер в любую сторону ", - говорит он.

Бессмертный заявил, что все ответы относительно мотивов срыва операции должно дать следствие.

"Я сейчас говорю о первом человеке, который не осознавал ответственности за решение, которое принимает. Все остальные выполняли свои обязанности так, как им положено по службе", - резюмировал Роман Бессмертный.

Напомним, ночью 29 июля 2020 в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа 2020 Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

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Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа 2020, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

Цензор.НЕТ восстановил хронологию событий, с которой можно ознакомиться по ссылке.

В конце декабря стало известно, что Bellingcat снимает фильм о провале спецоперации по захвату боевиков ЧВК Вагнера после совещания в Офисе Президента.

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По словам руководителя организации Христо Грозева, расследователи нашли доказательства существования спецоперации, которую разработало ГУР Минобороны совместно с сотрудниками СБУ. Первую часть расследования хотят выпустить в I квартале 2021 года.

В феврале 2020 года и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что дело о срыве операции по вагнеровцам активно расследуется, допрашиваются ряд лиц, в том числе, глава Офиса президента Андрей Ермак.