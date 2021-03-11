Поддержавших "харьковские соглашения" депутатов нельзя привлечь к ответственности, - экс-глава КСУ Шевчук

Согласно Конституции, депутаты не несут уголовной ответственности за голосование, если голосовали исходя из собственных соображений.

Об этом в комментарии "Громадському" заявил бывший глава КСУ Станислав Шевчук, информирует Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что если тот или иной парламентарий руководствовался мнением, что "скидка на газ — это хорошо для народа Украины", то уголовная ответственность для него из-за этого наступить не может.

"Согласно статье 80 (Конституции Украины. — Ред.) депутаты не несут ответственности, если они голосуют только из собственных соображений. За государственную измену надо доказывать предыдущие связи, устанавливать организаторов и исполнителей", — отметил Шевчук.

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Он подчеркнул, что привлечение к ответственности в этой ситуации зависит от субъективной стороны преступления, поэтому нужно выяснять мотив голосования.

"Надо объяснять соответствующие положения (Конституции Украины. — ред.) в КСУ. И кто будет толковать? Тупицкий? Посещающий аннексирован Крым во время пребывания на высшем государственном посту", — написал Шевчук у себя в Фейсбуке.

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Напомним, ранее СНБО поручил СБУ проверить, нет ли государственной измены в действиях 236 депутатов, которые в 2010 году поддержали ратификацию "харьковских соглашений". С перечнем депутатов можно ознакомиться здесь.