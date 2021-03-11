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"Шахтер" крупно проиграл "Роме" в первом матче 1/8 Лиги Европы

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"Шахтер" крупно проиграл "Роме" в первом матче 1/8 Лиги Европы
Донецкий "Шахтер" с разгромным счетом уступил в гостях в первом матче 1/8 финала Лиги Европы римской "Роме". "Горняки" пропустили три безответных мяча.

Хозяева поля были достаточно активны на старте тайма и подали три угловых в первые десять минут. В дополнение, римляне часто попадали в офсайд в дебюте игры. Как следствие, их давление привело к голу: чемпион мира 2010 года испанец Педро Родригес отдал разрезную передачу на Лоренцо Пеллегрини. 24-летний итальянец разобрался с Анатолием Трубиным и открыл счет на табло.

В период с 70-й по 80-ю минуты "горняки"  пропустили еще дважды.

Голы: Пеллегрини, 23, Эль-Шаарави, 73, Манчини, 77

"Рома": Лопес, Кристанте, Кумбулла, Манчини, Спинаццола (Бруну Перес, 79), Диавара (Ибанез, 79), Вильяр, Карсдорп, Педро (Эль-Шаарави, 62), Пеллегрини, Мхитарян (Майораль, 34).

"Шахтер": Трубин, Исмаили, Матвиенко, Витао, Додо, Майкон, Тайсон (Судаков, 79), Алан Патрик (Соломон, 79), Марлос (Антонио, 87), Тете (Коноплянка, 87), Мораес (Дентиньо, 76).

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Топ комментарии

  • Игорь Монахов
    Закралась мысль одна - может Шахта сливали тренера !? (как версия)
  • Ned Stark
    Не у вас одного така думка... Бо навіть ахметовський Дєнісов у своєїй передачі почав критикувати тренера Шахтаря. Думаєте, він би посмів, якби не мав дозволу згори?
  • Игорь Монахов
    Проиграли 3-0, все идут смеются, радуются? Они там все берега не попутали? я понимаю, вы там все друзья, но после безвольных 0-3 в одну калитку так радоваться....профессионалы, одним словом, это просто работа, и ничего больше. Просто у них день выдался не очень. А так всё зае*ись. (с)
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